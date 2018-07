Dieven stelen feestspullen op verschillende adressen in Prinsenbeek

50 meldingen in halfuur tijd: Brabantse brandweer is razend druk met natuurbran­den

12:39 De brandweer in Brabant moest afgelopen weekend bijzonder vaak uitrukken voor natuurbranden. En ook maandagochtend zijn de eerste brandjes door de droogte alweer gemeld. Is het in Brabant soms droger dan in de rest van het land?