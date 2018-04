Dieven slaan toe bij nieuwe escape room in de Boschstraat

Overal ontsnappen in Breda

Nieuwe escaperoom? Nóg een escaperoom! Want Breda grossiert in de plekken waar je een dergelijk spel kan spelen. Wil je uit de gevangenis ontsnappen? Prison Escape! Wil je opgesloten worden in een spookhuis, dan kun je terecht bij Haunted House in ’t Sas. Je naar buiten puzzelen in het donker? Dan kan je terecht bij Zwart. En dit is slechts een greep uit het aanbod.

Bergers ziet geen gevaar: ,,Het leuke aan escaperooms is dat het een verslavende werking heeft”, zegt hij. Daarnaast is het een kwestie van smaak. ,,Bij deze escape rooms ben je als speler echt deel van het verhaal, als acteur in een film. Dat maakt dit voor de speler een erg toffe ervaring.” En: ,,Verder kent Escaping Breda het voordeel dat je nog een uur van te voren, last minute, kunt boeken.”