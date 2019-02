Dieven proberen voor ogen van agenten fiets in auto te laden in Teteringen

Teterings­edijk Breda: 250 studenten­wo­nin­gen in twee nieuwe complexen

13:30 BREDA - Op de hoek van de Beverweg/Teteringsedijk in Breda is deze week de bouw van Campus 076 begonnen. Het gaat om een studentencomplex met 120 appartementen. Het is het tweede grote project met studentenwoningen dat daar in de buurt is gestart.