Dieseldief belt politie in Prinsenbeek op: ‘We hebben afgesproken dat hij zich komt melden’

VIDEO Dieseldief in Prinsen­beek sleurt eigenaar tankstati­on tientallen meters mee

15:23 PRINSENBEEK - De eigenaar van het Total-benzinestation aan de Haverdijk in Prinsenbeek is zaterdagochtend aan zijn heup gewond geraakt toen hij werd meegesleurd door een auto die wegreed zonder te betalen. Hij is is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.