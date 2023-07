Dierenparadijs Jac Horward in Breda stopt na 54 jaar

Jongeman verwondt zwerver in Breda met machete: ‘Zodat ze mij niet als een watje zien’

BREDA - Uit het niets sloeg Adam T. (19) vorig jaar in Breda met een machete op de rug van een zwerver in. Om stoer te doen, bleek in de rechtbank van Breda. Zijn vrienden filmden het. ,,Ik deed dat zodat ze me niet als een watje zouden zien.”