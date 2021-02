Dierenopvang is blij met oplettendheid van dierenliefhebbers

boswachterscolumnHet extreme weer zorgt momenteel voor heel wat telefoontjes over dieren in nood. Dat redde onlangs een ree het leven.

Het is lang geleden dat we zo'n prachtige dikke witte laag sneeuw hebben gehad. Als je buiten stapt word je verblind door al het wit dat op je af komt. Ondanks de kou is het toch heel mooi om juist nu de natuur in te gaan.

Alle vogels zijn druk bezig met kleine etensrestjes zoeken onder de dikke laag en je kunt ze nu extra goed spotten tussen al dat wit. Een goed moment voor foto's. De sneeuwuil in onze opvang is er in ieder geval erg blij mee.

Even wennen

Voor ons is het wel weer even wennen. Het water buiten moet uitgezet worden, de dieren krijgen extra te eten, de slotjes moeten ontdooid worden, de auto's worden uitgegraven, de paadjes worden gangbaar gemaakt, de waterbakken moeten ontdooien en met gieters weer gevuld worden.

Met zulk extreem weer krijgen we het druk met allerlei telefoontjes. Vaak voor dieren in nood die hulp nodig hebben, maar nu met de lockdown ook vaak van overbezorgde mensen.

Bezorgdheid

Veel mensen werken nu thuis en dat is beter voor de natuur en onze gezondheid, maar zo krijgen we wel vaker te maken met mensen die bezorgd zijn over de vogels in de tuin. Ze hebben nu immers meer aandacht voor wat er allemaal gaande is in de eigen achtertuin, nu ze daar heel de dag naar kunnen kijken. Vaak zijn ze dan met wat advies geholpen gelukkig en is er niks ernstigs aan de hand.

Soms is het juist wel fijn dat er extra wordt opgelet. Zo is afgelopen week een volwassen ree binnengebracht die in de haven was beland en er niet meer uit kon komen.

Gelukkig liep er net een oplettende vrijwilliger van ons langs het water met een vriendin en hebben zij de ree met wat hulp uit het water gekregen en naar ons gebracht. Wat moet die het koud hebben gehad! Een dagje later is de ree weer opgewarmd en vrijgelaten, allemaal dankzij oplettende omstanders. Met een beetje meer oplettendheid zijn we extra blij.

Volledig scherm Bij het opvangcentrum werd een volwassen ree, zoals deze, binnengebracht. Die was in het water terecht gekomen. © Bart Medaer