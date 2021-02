Dieren in de kou zielig? ‘We spiegelen vaak aan onszelf’

Debuutro­man Martijn Jas schuurt en ontroert tegelijk

8 februari BREDA - Kom je als laatbloeier op je 27e uit de kast, voel je je helemaal niet thuis in die nieuwe ‘rol’ als homo. Het overkwam oud-Bredanaar Martijn Jas (54) ruim 25 jaar geleden en hij schreef er een boek over: Mooie vrienden. ,,Ik was niets veranderd, maar een deel van mijn vertrouwde omgeving reageerde plots anders op mij. Dat vond ik verwarrend.”