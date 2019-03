Dief grist handtas uit auto in Breda

Verkeer Haagweg: moeten er nou drempels komen of niet?

11:00 BREDA - Omwonenden van de Haagweg in Breda strijden met elkaar over de vraag of deze straat verkeersluw moet worden gemaakt, of dat alles bij het oude moet blijven. De laatste groep ziet niks in de aanleg van drempels en is al tevreden wanneer er een snelheidscamera wordt opgehangen.