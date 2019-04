Dief (17) verstopt zich in het water voor politie na straatroof in Breda

Ondertussen riep een meisje in paniek dat haar vriend zojuist in het water gesprongen zou zijn. Toen de politie naar haar toeliep, rende de jongen uit de bosjes weg. Hij voldeed aan het signalement van de dader van de zojuist gepleegde roof. Even later troffen de agenten deze verdachte aan in het nabij gelegen water.

Aanhouding

Omdat een getuige verklaarde dat de verdachte mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, trokken de agenten bij zijn aanhouding hun vuurwapen. De verdachte kwam uit het water en werd aangehouden. Er werd geen vuurwapen bij hem of in de omgeving aangetroffen. Hij zit vast voor verder onderzoek. De telefoon van het slachtoffer werd in het park teruggevonden en is weer in het bezit van het slachtoffer.