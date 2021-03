Diederik Gommers expert bij Avans College Tour met Covid-19 in de hoofdrol

Breda gaat voor ‘astrono­misch’ dure, kilometers­lan­ge tunnel onder noordelij­ke rondweg

6 maart BREDA - Er waren vraagtekens en er was gemor over de ‘astronomische’ bedragen die het ondertunnelen van de noordelijke rondweg kost. Toch gaf de gemeenteraad van Breda groen licht om te onderzoeken of het miljoenenproject haalbaar is. Alleen GroenLinks stemde tegen.