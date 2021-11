Die nekklem ging echt te ver, vond mijn chef

Feestelijk, vreedzaam dansend protest in Breda tegen coronamaat­re­ge­len: ‘We pikken het niet meer’

BREDA - Een demonstratie tegen coronamaatregelen in Breda verliep zaterdagmiddag vreedzaam. Ongeveer 1500 betogers trokken twee uur lang onder muzikale begeleiding door de binnenstad, waarna de stoet ontbond op het Chasséveld. Rellen zoals een dag eerder in Rotterdam waren er niet. Het bleef rustig in de binnenstad. Een reportage.

21 november