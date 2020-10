Die kekke mondkapjes zijn niet aan te slepen: ‘Een kapje met twee lippen of andere gekke dingen, het kan allemaal’

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Mondkapjes zijn op dit moment niet meer uit het openbare leven weg te denken. We wisselen saaie mondbescherming af met bedrukte exemplaren die er kek uit zien of het logo van een bedrijf sieren. Producenten varen er wel bij.

Toen premier Rutte twee weken geleden het dringend advies gaf in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, wist Joey Weeder dat hij het druk zou krijgen. Nu het kabinet van het advies een plicht wil maken, zal het helemaal stormlopen bij zijn onderneming.

Quote Het is alle zeilen bij zetten, onze mailbox is ontploft, zo druk is het Joey Weeder, Merchandisefabriek.nl

Weeder is mede-eigenaar van Merchandisefabriek.nl, met kantoor in Etten-Leur. Deze online onderneming is gespecialiseerd in promotioneel textiel en (sport)merchandise. ,,Het is alle zeilen bij zetten nu, onze mailbox is ontploft, zo druk is het.”

Afgelopen mei ontstond er al flink veel vraag naar bedrukte mondkapjes, vertelt Weeder. ,,Toen het kabinet met de verplichting kwam ze in het openbaar vervoer te dragen, zijn we daar direct op ingesprongen. In de zomermaanden daarna werd het wat rustig. Totdat Rutte vorige week met het dringende advies kwam.”

Duizenden stuks in één keer

Sindsdien moet het bedrijf alle zeilen bijzetten om aan de vraag te voldoen. ,,We krijgen opdrachten vanuit alle hoeken. Sportclubs, bedrijven, musea, de ANWB, ga zo maar door. Er zijn bedrijven die duizenden stuks in één keer bestellen.”

Op gang gekomen

Bij de Zevenbergse drukwerk- en printonderneming De 11e Druk horen we soortgelijke geluiden uit de mond van eigenaar Ron Elfring. ,,Sinds het begin van de coronauitbraak leveren we al mondkapjes. Toen was er nog weinig vraag naar, we zijn er als Nederlanders toch niet zo happig op. Gaandeweg bleek dat een mondkapje best een goed beschermingsmiddel kan zijn. En nu is de boel helemaal op gang gekomen. Woensdag alleen al bijvoorbeeld, kreeg ik veertig orders van bedrijven. De vraag is enorm.”

Quote Dit is een mooie compensa­tie voor het feit dat we de afgelopen maanden minder omzet draaien Ron Elfring, De 11e Druk

De 11e Druk bedrukt het textiel waarvan de mondkapjes (tot vijftig keer afwasbaar) worden gemaakt. Vervolgens gaan ze naar een extern atelier waar de kapjes worden gemaakt. ,,Al komt er een machine bij aan te pas, voor een groot deel worden ze met de hand gemaakt.”

Twee weken geduld

En dat kost dus tijd. Wie vandaag bij Elfring een bestelling doet, zal zo'n twee weken moeten geduld moeten hebben eer hij ze in huis heeft. Opdrachtgevers die verwachten dat ze morgen over overmorgen over de mondkapjes kunnen beschikken, moet hij teleurstellen. ,,We kunnen geen ijzer met handen breken.”

Zuid-Europa

De Merchandisefabriek laat de mondkapjes produceren bij hun productiepartners in Zuid-Europa. ,,Normaal handelen we in bedrukt textiel; mutsen, sjaals, handdoeken, en dergelijke. Voor de fabrieken was het niet moeilijk om ook kapjes te gaan maken", vertelt Weeder. Toch geldt ook bij het Etten-Leurse bedrijf een levertijd van minimaal een week, maar in de meeste gevallen veertien dagen.

Panterprint

Een bedrijfslogo op een mondkapje in de kleur van de eigen huisstijl, een slangen- of panterprint, of wat dan ook, in principe is alles mogelijk zeggen Weeder en Elfring. ,,We hebben bestellingen gehad voor een kapje met daarop twee lippen afgedrukt, of andere gekke dingen. Wat ons betreft kan het allemaal", zegt Elfring.

Bij Merchandisefabriek.nl verkopen ze ook kapjes met een neusklem. Weeder: ,,Uit de eerste ervaringen bleek dat sommigen het vervelend vonden dat het kapje van hun neus zakte. Vandaar wat in een bepaalde versie een klemmetje laten zetten, waardoor het kapje beter vastzit.”

Enorme aderlating

De beide West-Brabantse ondernemingen spinnen er garen bij. Elfring: ,,Laat ik het zo omschrijven: dit is een mooie compensatie voor het feit dat we de afgelopen maanden minder omzet draaien. De horeca mag minder, er zijn geen evenementen. En dat betekent voor ons een enorme aderlating, omdat we leverancier zijn voor heel veel sectoren die nu stilstaan. Dus, het is niet is zo dat we nu binnenlopen op de verkoop van mondkapjes, het gaat om een welkome aanvulling.”