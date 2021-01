Die dode kerstbomen aan de kant van de weg? Dat is straks de bodem onder nieuw leven!

Terug naar de tijd van schijn­vlieg­veld De Kiek met een app: ‘Die Duitsers hoorden er hier eigenlijk gewoon bij’

7 januari ALPHEN - Vliegtuigen die over je hoofd scheren, de Duitse soldaat ‘Mieleke’ die uit de bunker wandelt en Wim en Cees van Gorp die je vertellen hoe zij de oorlog hebben beleefd rond schijnvliegveld De Kiek in Riel. Iedereen kan volgend jaar meekijken via een ‘virtuele realiteit'-app en telefoon.