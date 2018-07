'Die criminelen weten je altijd te vinden'

,,Ik ben altijd een lastige jongen geweest, thuis in Zevenbergen en op school. Op de mavo in Breda ging het echt fout, daar begon ik op mijn twaalfde met blowen en spijbelen.''

Aan het woord is Dylan. Hij groeide op in Amsterdam in een gebroken gezin. ,,Ik stal als klein manneke al radio’s en spullen uit auto’s. Vanaf mijn negende was het instelling in en uit. Ik was een ongelooflijk moeilijk kind, heel sneaky. Zocht ruzie met leerlingen en verraadde ze bij de onderwijzer. Dan kon ik lekker alleen op de computer spelen.''

De lastige knaap verhuisde met zijn moeder en haar nieuwe vriend van de gevaarlijke Amsterdamse stadsjungle naar het 'veilige' Zevenbergen. Daar leert hij op zijn dertiende Joey kennen.

Drugs en narigheid

Joey: ,,We slopen ’s nachts het huis uit. Maakten Zevenbergen onveilig. Jatten auto-logo’s en gebruikten xtc. Tot mijn ouders de logo’s op mijn kamer vonden. Ze stuurden me naar de open crisisgroepsopvang van Idris in Breda. Best chill daar: eigen telefoon, laptop, tv. Eigenlijk hetzelfde als thuis wonen. Beter nog: ik hoefde niet meer naar Breda om mijn vrienden te zien. Ik bleef gewoon doorgaan met drugs en narigheid. Op mijn zestiende plaatste de rechter me bij Amarant in Breda, op een gesloten jeugdinstelling. Ik heb geen psychische afwijking, maar daar moest ik 24 uur per dag luisteren naar geschreeuw en gebonk in kamers naast me. Dat half jaar daar heeft me totaal niet vooruitgeholpen, gemotiveerd of betere inzichten gegeven.

Het leven van boezemvriend Dylan verloopt niet veel anders. ,,Ik jatte als puber wiet uit de garage van mijn stiefvader. Konden we blowtjes roken. Ik was echt een k-u-t-jong. Ben als kleine jongen van instelling naar instelling gesleept. Toen naar de ZMOK-school gegaan in Roosendaal en later Bergen op Zoom. Door alle rottigheid kwam ik ook bij Idris en Amarant terecht.



En toen werd ik achttien! Joo! Dat betekende dat ik met een studentenrekening duizend euro kon rood staan bij de bank. Meteen opgenomen dat geld en een feest van gegeven. Zo veel LSD gebruikt dat ik met een banaan in mijn broek over de grond kroop. Ik deed alles, maar vooral trips: LSD, paddo’s en ook blowen. Liep helemaal uit de hand. Ooit eens een zegeltje LSD achter mijn ooglid geplakt. Bij zonnig weer zie ik nu af en toe nog regenboogkleuren. Black outs gehad van de ketamine. Dat is echt levensgevaarlijk spul, een paardenverdovingsmidddel. Je hersenen gaan er kapot van.

Met vriend Joey leek het even beter te gaan. ,,Bij Almata in Ossendrecht was de begeleiding beter. Daar kreeg ik het besef dat ik weer thuis wilde wonen.Op mijn achttiende dus terug naar mijn moeder, een jaar mbo-niveau 1 in Breda gevolgd en stage geslopen bij het project Grote Broer in de Hoge Vught. Toen kreeg ik de knie-operatie en klapte alles in. Niet meer naar school en geen huis meer, want moeder was inmiddels bij opa gaan wonen. Met vader al jaren geen contact en verkering met vriendin uit. Bij de gemeente Breda zeiden ze: je bent volwassen, ga maar naar de daklozenopvang in ’t IJ. Maar ik ga toch niet tussen de zwervers en heroïneverslaafden liggen! Dylan (zuchtend): ,,De idioten: je legt probleemjongeren toch niet tussen de crackies!''

Het blowen en drugsgebruik begon opnieuw, nog heviger dan voorheen.

Joey: ,,XTC, paddo’s, LSD, ketamine, de hele mikmak. Alleen geen crack of heroïne, daar ga je echt kapot van. Ik had overal lak aan. Ik betaalde niks, geen huur, gas en licht, geen ziektekostenverzekering en ook de boetes van de NS niet, want we kochten nooit een kaartje. Toen werd ik op straat gezet. Uiteindelijk ben ik drie jaar dakloos geweest. Nu heb ik zo'n 30.000 euro schuld.''

Om te overleven gingen Joey en Dylan hosselen: handelen om te overleven, op welke manier dan ook.

Dylan: ,,Markplaatsoplichting bijvoorbeeld, maar meestal drugshandel. We dealden vooral op festivals in Nederland, soms vier, vijf keer per week. Hoe dat gaat? Je haalt bij de juiste mensen van 16 euro 20 gram amfetamine. Die verdeel je in 10 zakjes van 2 gram en verkoop je voor 20 euro per stuk. We gingen we eens naar een strandfestival met een pond keta, een pond wiet en een pond speed. Binnen de kortste keren hadden we 15.000 euro op zak. Als je dan ’s morgens vroeg op het strand loopt, denk je: dit is het ware leven!''

Joey: ,,Dus niet, want dat drugswereldje blijft je achtervolgen. Je raakt in de greep van criminelen. Die willen steeds meer van je. De drugs krijg je voor niks mee. 'Verkoop alles en we rekenen later af', zeggen ze. Maar ja, dan is het geld vaak al op. Zo stapelen de problemen zich op. En die criminelen weten je altijd te vinden.''

In het Valkenbergpark in Breda bijvoorbeeld. Daar arresteerde de politie begin juli bij een 'veegactie' twaalf drugshandelaren.

Dylan: ,,Wij hingen vaak rond in dat park. Het is een bekende ontmoetingsplaats waar veel kwetsbare jongeren komen die makkelijk zijn over te halen. Criminelen plukken ze er zo tussenuit. Een kerel klampte mij aan: 'Wil je wiet, een blowtje? Heb je geen geld? Wil je wat verdienen dan?' En hij stopte zo een ons wiet in mijn handen. Je verkoopt een deel, maar de verleiding is groot en je rookt de helft zelf op. De volgende week komt die kerel wel 500 euro halen. Twee jaar lang heeft hij ons zo leeggeplukt. Hij wist dat we elke maand studiefinanciering kregen: 800 euro van Joey en 600 van mij.''

Joey: ,,Je ben de hele dag bezig met overleven. Zo zink je steeds dieper in het criminele moeras. We kennen jongens die er definitief voor hebben gekozen. Omdat ze geen kant meer op konden, niet bij familie en jeugdinstellingen omdat ze al achttien waren. Een kennis van ons zit nu vol in de cokehandel. Hij heeft altijd wel een kilo thuisliggen en is zelf zijn beste klant. Een uitzichtloos bestaan, die gaat er een keer aan kapot.''

Het zijn zulke jongens zonder toekomst die volgens de twee ervaringsdeskundigen gemakkelijk kunnen worden geronseld door criminelen, zelfs voor riskante en gewelddadige criminele klussen zoals afrekeningen.

Waarom lukte het jullie wel om - misschien net op tijd - uit die donkere wereld te stappen?

Dylan: ,,Ik moest begin dit jaar vanwege mijn leeftijd uiteindelijk weg bij Amarant. Dat is mijn redding is geweest. Ik kwam al bij Easy, de jongerenopvang van John Jansen in Breda. Toen heeft hij me ook onderdak geboden in een van zijn appartementen.’’

Drie maanden later maakte op zijn aandringen ook Joey de overstap. Hij durfde aanvankelijk niet, vertrouwde het niet na zo veel jaren dakloosheid en overleven op straat. De twee vrienden zijn al die maanden uit de problemen gebleven.

Dylan: ,,Zonder de hulp van John hadden we het niet gered. Hij is inderdaad een crimineel geweest, een bankovervaller. De overheid vertrouwt hem nog steeds niet. Maar John weet precies wat er in dit wereldje speelt. Hij begrijpt ons. Wij zijn bijvoorbeeld allergisch voor hiërarchie, voor bevelen. We accepteren gezag moeilijk, zeker in instellingen. Maar bij Easy speelt niemand de baas. We vormen er een team, een familie en luisteren naar elkaars ideeën. Joey en ik doen nu klusjes samen, tuinen opruimen en zo. Bevalt zo goed dat we eraan denken om samen een klusbedrijf te beginnen.

Joey: ,,En ik wil terug naar school om mijn mbo opleiding 4 sociaal-cultureel werk af te maken.''

Zijn er geen oude verleidingen meer dan?

Dylan: ,,We roken af en toe een blowtje. En ik heb nog één keer ketamine gebruikt. Maar dat was recreatief op een feestje, eenmalig. Niet structureel om te vergeten, zoals vroeger.

Loeren er nog gevaren uit de criminele hoek. Schulden, verplichtingen?

Joey: ,,Die kerel die ons jarenlang wiet verkocht, bleef maar pushen. We waren natuurlijk een goudmijntje voor hem. Dan is het goed dat iemand als John achter je staat. Hij heeft die vent een berichtje gestuurd. Nooit meer iets van gehoord.''

Volledig scherm Overleg in het kantoor met John Jansen. © Ron Magielse / Pix4profs