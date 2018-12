Dichterlijke ode aan Paoter Sjaggerijn van nicht Margareth Hop

Geef uw mening Heeft Nederland ook ‘gele hesjes’ nodig?

12:00 We mopperen wat af, maar een vijfde van de Nederlanders neemt niet meer de moeite te gaan stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen. En massaal staken is iets uit een ver verleden. Het vertrouwen in politici en vakbonden is ver te zoeken vandaag de dag en ondertussen polderen we maar door. De onvrede neemt toe onder Nederlanders, maar zolang dat niet kenbaar gemaakt wordt, verandert er niets. Toch?