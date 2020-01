Diana heeft de schrik er in zitten na vuurwerkaanslag op bus in Breda: ‘Als Arriva geen aangifte doet, doe ik het’

BREDA - ,,Als ik een knal hoor, plak ik figuurlijk aan het plafond.” De schrik zit er nog flink in bij Diana, die met oudejaarsavond in een lijnbus richting het station in Breda zat. De ruiten sneuvelden ter hoogte van Hoge Vucht, nadat jongeren het voertuig met vuurwerk bekogelden .

,,Dat pokkejong - sorry dat ik het zeg - gooide niet met legaal vuurwerk, dat weet ik zeker", vertelt de 39-jarige Bredase, die liever niet met haar achternaam in dit artikel verschijnt. ,,Ik zal er niet omheen draaien: ik scheet op dat moment zeven kleuren stront. Net voordat het gebeurde, stonden aan beide kanten van de bus een hoop jongeren op de weg. Luttele seconden later hoorden we de knallen.”

Ze kan het nog steeds niet geloven. Met oudjaar, rond de klok van 19.20 uur, ging ze met de bus naar Breda, om daar met vrienden in de kroeg het nieuwe jaar in te luiden. Eerder op de avond bracht ze haar fiets naar de kroeg, zodat ze in de vroege ochtend op haar stalen ros weer huiswaarts kon gaan. ,,Ik heb het niet zo op vuurwerk. Daarom nam ik de bus naar de stad. Maar nu is mijn beeld over vuurwerk er niet bepaald rooskleuriger op geworden.”

Flink geschrokken

Ze dronk later die avond, boos en geshockeerd, enkele glazen frisdrank. ,,Ik had nog even geen zin in alcohol. Ik heb mijn vrienden verteld wat er was gebeurd. Ook dat er nadien jongeren lachend die bus stonden te filmen. Ik weet niet of zij de daders waren, maar het is duidelijk dat dat nergens op leek", zo blikt Diana terug.