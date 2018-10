'DHL-overvaller' gaat 35 maanden de bak in voor beroving bejaarde Zundertenaar

Rechtszaak over grote drugslab in Baar­le-Nas­sau gaat niet door

13:27 BAARLE-NASSAU/BREDA - De rechtszaak over het grote drugslab dat in januari 2017 werd aangetroffen in Baarle-Nassau gaat vanmiddag niet door vanwege een planningsfout van de rechtbank in Breda. De zaak tegen de 44-jarige verdachte is nu pas op 29 januari.