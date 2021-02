Deze Zundertse thee moet Europa veroveren

,,Als ik eerlijk ben, is de koffie uit onze automaat niet te drinken”, bekent Johan Jansen (36). ,,Het zijn eigenlijk alleen de chauffeurs die hier koffie nemen.” De meeste medewerkers pakken alleen warm water uit de automaat en komen vervolgens naar het kantoor van Johan. ,,Hartstikke gezellig”, vindt Johan. ,,Op die manier zie ik iedereen ’s morgens even binnenkomen en kunnen we even een praatje maken.”

Van tomaten naar theeplanten

In het kantoor van de Zundertse plantenkweker, is in vogelvlucht een beknopte geschiedenis van het bedrijf terug te zien. Aan de muur achter Johan hangt een schilderij waarop een tros tomaten staat afgebeeld. Dit is het gewas waar Johan mee opgroeide op het bedrijf van zijn vader. Tegenover zijn bureau hangt een afbeelding van de witte gaultheria. Dit sierplantje was een van de eerste planten in het assortiment van Special Plant Zundert. Op een schap rechts van Johan staat een zevental doosjes. Nieuwe verpakkingsontwerpen voor de thee waarmee Johan vanuit Zundert de Europese theemarkt volledig op de kopt denkt te kunnen zetten.

Quote Ik wilde een product­lijn waarbij ik controle over de markt heb Johan Jansen Al vroeg in zijn carrière weet Johan dat hij een andere kant op wil dan zijn vader. Tijdens een stage in Zweden ziet hij hoe een kweker op een hectare grond wel vijftig verschillende soorten planten kweekt. ,,Dat wilde ik ook”, legt de kweker uit. ,,Een productlijn waarbij ik controle over de markt heb. Met nicheproducten kan dat. Wanneer je tomaten teelt, heb je te maken met grote afnemers of de veiling.”

Nicheproducten

Al tijdens zijn studie aan de HAS zet Johan zijn bedrijf Special Plant Zundert op poten. De eerste lijn planten die hij opzet, is een bessenlijn. Naast de witte gaultheria kweekt hij onder andere de cloudberry. ,,Die heeft een heel verrassende smaak. Een beetje tussen een rijpe appel en ananas in.”

Werken met nicheproducten heeft echter voor- én nadelen, zo bleek al snel. ,,Op een gegeven moment moest ik op gaan passen dat mijn marketingbudget de opbrengst niet ging overstijgen. Ik wilde me eerst alleen focussen op de bessen. Maar dat werd me op de HAS gelukkig sterk afgeraden. Je moet ook zorgen voor een cashflow. Had ik die tips niet gehad, dan was ik finaal op m’n bek gegaan.”

Quote Het heeft een behoorlij­ke tijd geduurd voor ik de juiste genetica gevonden had Johan Jansen Tijdens een verblijf van een halfjaar in China komt Jansen in aanraking met de theeplant. Dat is nu dertien jaar geleden. En hoewel hij direct verknocht is aan de theeplant, duurt het dan nog acht jaar voor hij zijn eigen theeplantjes gaat planten. ,,Het heeft een behoorlijke tijd geduurd voor ik de juiste genetica gevonden had”, vertelt Johan. Dankzij de sierplanten die inmiddels een solide basis vormen in het bedrijf, kan Johan gaan experimenteren met zijn thee.

Recepten maken

Dionne Oomen (30) is een jaar of drie geleden betrokken geraakt bij het bedrijf. Johan en Dionne waren daarvoor al meer dan tien jaar vrienden. Hoewel Johan al een en ander uitgeprobeerd heeft met het maken van thee, is hij niet de juiste persoon om de ‘keukenprobeersels’ op te schalen naar recepten die geschikt zijn voor productie. Dionne blijkt deze vaardigheid en het benodigde inzicht wel te hebben. Voor iemand die voorheen werkzaam is geweest in het basisonderwijs, is dat best een verrassende wending. Dat vindt ze zelf ook. ,,Ik zat in een periode waarin ik heel bewust probeerde te leven”, vertelt ze. ,,Qua voeding, qua bewegen, maar ook qua mogelijkheden die op mij pad kwamen.”

Één soort thee Muntthee, kammillethee en rooibosthee zijn geen echte thee. Het zijn kruidendranken op basis van munt, kammille of rooibos. Thee is pas thee als deze gemaakt wordt van de theeplant, de Camellia sinensis. Witte thee, groene thee en zwarte thee, ze komen allemaal van dezelfde plant. Het is de behandeling die de twee kleinste blaadjes en de knopjes ondergaan die bepalen welke variant we drinken. Thee oxideert, net zoals een appel dat doet. Wanneer dit lang genoeg doorgaat, en de blaadjes worden gekneusd en gerold, dan ontstaat zwarte thee. Om groene thee te krijgen, moet dat proces van oxideren gestopt worden. Dit gebeurt in een grote ronddraaiende ketel bij tempraturen van wel 300 graden. Witte thee wordt gemaakt van piepjonge blaadjes.

Deze instelling, waarbij ze op voorhand ‘ja’ zegt tegen nieuwe kansen, maakt dat ze een tijd mee gaat lopen met een theesommelier. Ze kijkt de kunst af, verdiept zich in de materie en probeert een heleboel uit. De theemakerij, een ruimte naast de 2 hectare grote kas is, haar domein. Gedurende ons gesprek in zijn kantoor, voor we de kas en theemakerij bezoeken, schenkt Johan met zichtbaar plezier telkens kleine kopjes vol met nieuwe theesmaken.

Volledig scherm Dionne Oomen met de theebladeren, die verwerkt worden tot thee. © Pix4Profs / Jan Stads

Om de financiën rond te krijgen die Johan nodig dacht te hebben om zijn theeplanten-uit-eigen-land tot een succes te maken, startte Johan drie jaar geleden een crowdfunding. Maar dan wel een crowdfunding gericht op de lange termijn. ,,Ik zocht investeerders die geloofden in het product”, vertelt hij. Dit betekent, onder andere, dat de termijn waarop de investeerders hun geld terugverwachten, langer is dan gebruikelijk. Behalve dat Johan op deze manier de benodigde tijd krijgt om zijn thee in de markt te zetten, levert het hem ook waardevolle contacten op. Iets wat op de lange termijn misschien nog wel veel waardevoller zal blijken.

Quote Ik zocht investeer­ders die geloofden in het product Johan Jansen

Supermarkten veroveren

Johan en Dionne staan op het punt een groot Europees avontuur aan te gaan. Te beginnen met de Nederlandse (super)markt. Daarna staan ook Duitsland, België en andere landen op het lijstje om kennis te laten maken met LocalTea. Hierin heeft Johan de samenwerking gevonden met Niko Koffeman en Jaap Korteweg van De Vegetarische Slager.

,,De ontwikkeling die koffie heeft doorgemaakt de afgelopen jaren, waarbij de consument de smaak van het product opnieuw is gaan beoordelen, dat moet voor de thee nog gaan gebeuren”, zegt Dionne. Als het aan Dionne en Johan ligt, gaan zij het grote publiek daarbij een handje helpen.

Meer lezen? Wilt u meer lezen over de West-Brabantse landbouwers? - Lees dan dit artikel, over een bedrijf uit Raamsdonk. Daar telen Janneke en Cees Klootwijk vergeten en microgroenten. - Of dit artikel, over de familie Hendrickx uit Ossendrecht. - De West-Brabantse landbouwers houden natuurlijk ook dieren, zoals de familie Timmermans. Zij vertellen in dit artikel meer over hun schapenhouderij.