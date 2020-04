Deze winkels hebben weinig last van corona: ‘Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het gaat goed’

Depla over feest in Curaçaos­traat: Oliedom en asociaal

13:58 BREDA - ‘Oliedom en asociaal.’ Burgemeester Paul Depla van Breda is hard in zijn oordeel over het feest dat zaterdagavond plaatsvond in de Curaçaostraat. “Blijkbaar zijn er mensen die lak hebben aan de regels die in deze coronatijd voor iedereen gelden.”