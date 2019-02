Deze West-Brabantse plaatsen doet de Vuelta allemaal aan in 2020

Verdachte van gewapende overval op Aldi moet ‘zwabberen­de loop’ showen in rechtbank Breda

16:59 BREDA - Op YouTube zou het een absolute hit zijn. Maar in de rechtbank mag je niet filmen. Een verdachte van een gewapende overval op een Aldi-filiaal in Breda moet heen en weer rennen door de gang voor de zittingszaal. Aan weerszijden staat parketpolitie om te voorkomen dat hij letterlijk via de trap de benen neemt. De voorzitter van de rechtbank, in opwaaiende toga, doet het zelfs voor. ,,Zo…sneller lopen. Echt een sprintje trekken!”