Deze West-Brabanders naaien hun eigen carnavalspak: ‘Na de herfst al begonnen’

Ruim honderd nieuwe woningen in Moleneind-West in Breda

18:33 BREDA - In het gebied Moleneind-West in Breda is in eerste aanleg ruimte voor 100 tot 125 nieuwe woningen. Als de procedures vlot verlopen zou eind 2021 met de bouw begonnen kunnen worden. Op termijn kunnen er in een of twee volgende fases nog tientallen woningen bijkomen.