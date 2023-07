Deze omroep wordt 100 en geeft een groot feest in Breda

indebuurt.nlLang zal ze leven in de gloria! AVROTROS bestaat 100 jaar en je kent het gezegde: wie jarig is, trakteert. Daarom pakt de omroep op zaterdag 9 september uit met een evenement in het hart van Breda. Dit kun je verwachten.