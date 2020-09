Deze maand nu 72 besmettingen in Breda, grotere stijging van corona in Eindhoven

EINDHOVEN - Twintig Eindhovenaren zijn de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. De laatste dagen groeit het aantal besmettingen in de stad voorzichtig. Sinds begin deze maand is het virus bij 150 stadsgenoten vastgesteld. Ook Bergeijk valt op: in de relatief kleine gemeente werden afgelopen twee weken 40 besmettingen geconstateerd. In Breda werden 72 mensen positief getest.

De stijging is in Eindhoven iets kleiner dan in Tilburg, waar in twee weken tijd zo'n 200 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Daar bleek begin deze maand sprake van meerdere uitbraken onder studenten. Tientallen van hen raakten besmet op privéfeestjes tijdens de introductieweek, liet de GGD weten.

In Eindhoven is voor zover bij de GGD bekend geen sprake van één specifieke groep waarbij het virus is aangetroffen, laat een woordvoerder weten. De lichte stijging kan ook niet te wijten zijn aan het aantal tests dat wordt uitgevoerd, want de GGD gebruikt al enige tijd de maximale testcapaciteit.

De meeste Eindhovenaren met corona hebben geen ernstige ziekteverschijnselen. In september is tot nu toe maar één persoon opgenomen in het ziekenhuis; er overleed niemand.

Kleinere gemeenten

Naast de stad hebben ook de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard relatief gezien wat meer besmettingen. Daar waren het in de afgelopen twee weken respectievelijk 40 en 20.

Het aantal coronabesmettingen in de eerste twee weken van september, van een aantal Brabantse plaatsen:

• Bergen op Zoom: 26

• Bergeijk: 40

• Breda: 72

• Den Bosch: 63

• Eindhoven: 147

• Roosendaal: 31

• Helmond: 43

• Tilburg: 203

• Valkenswaard: 20

Landelijk

Het RIVM meldt maandag landelijk 1300 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Zondag ging het nog om 1.087 besmettingen met het virus. Daarnaast zijn er acht meldingen van nieuwe ziekenhuisopnames en twee van nieuwe sterfgevallen.

