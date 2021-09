Deze kwekers hebben een echte liefde voor oude appels en peren

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: boomkwekerij Op Goede Grond in Rijsbergen, waar Jack (62) en Monique (57) een verleidelijk voedselbos creëerden.

,,Het is een beetje een chaos, maar het is wel een georganiseerde chaos”, waarschuwt Monique Groot wanneer ze ons voorgaat in de boomgaard. En om eerlijk te zijn, het stukje ‘chaos’ is makkelijk te herkennen. Het ‘georganiseerde’ is minder duidelijk zichtbaar voor het ongeoefende oog. Zundert telt veel boomkwekerijen, geen daarvan lijkt in de verste verte op Op Goede Grond. Het eerste deel waar we doorheen lopen, blijkt nog niet de ‘echte’ kwekerij te zijn. ,,Dit stukje, daar doen we eigenlijk niks aan”, zegt Monique. ,,Dit is onze buffer. Het zit hier vol met vogelnesten.”

Insectenhotel

We passeren een uit de kluiten gewassen insectenhotel. ,,Dat hebben we samen gemaakt met de buren, tijdens een hele gezellige burendag”, legt Monique uit. De afscheiding tussen het areaal van Op Goede Grond en het naastgelegen perceel van een akkerbouwer bestaat uit vele struiken en een takkenwal. Voor veel vogels een extra nestplaats en voor menig insect dat het hotel voorbijvliegt een uitstekend buitenverblijf. ,,We vonden de overgang zo abrupt, tussen onze boskwekerij en het vlakke grasland”, zegt Monique. ,,En sinds we er rozenbottels geplant hebben, heb ik elk jaar een prachtige rozenbotteloogst.”

Quote Sinds we rozenbot­tels geplant hebben, heb ik elk jaar een prachtige rozenbotte­l­oogst Monique Groot

Op Goede Grond is een boomkwekerij, gespecialiseerd in oude appel- en perenrassen. Maar daarmee is nog geen kwart van het verhaal verteld. Daar waar de meeste telers heel veel tijd en energie stoppen in het ‘schoon’ houden van hun areaal, oftewel het weghalen van on(gewenst)kruid, verwelkomt Monique alles wat hier in haar bos wil komen groeien en bloeien. Sterker nog: in haar schort heeft ze altijd wat gemixte bloem- en kruidenzaden zitten. ,,Wanneer ik ergens een open plek zie, strooi ik er wat zaadjes.”

Oude rassen

Monique laat de natuur zelf uitzoeken wat er precies waar opkomt. Met uitzondering natuurlijk van de oude appel- en perenboomrassen die ze ent en wegzet. Deze staan vrij tussen de kruiden en andere fruitsoorten, tot het moment dat ze volwassen zijn. ,,Wat ik doe om de bomen te verzorgen? Ik loop er omheen, kijk zo.” Monique zet een paar stappen rond de boom. ,,Ik loop langs en trap een beetje van de begroeiing plat en ik kijk of de onderstam niet uitloopt. Dit hier heb ik pas gedaan en daar staan nu allemaal brandnetels. Dat vind ik fijn, want daar zitten allemaal diertjes in.”

Verse knoflook

Tussen de bomen groeien kruiden, bloemen en andere fruitsoorten. ,,Wist je dat peer en zwarte bes niet alleen een hele mooie combinatie vormen wanneer je ze eet? Ze versterken elkaar ook enorm wanneer ze vlak naast elkaar staan.” Deze ochtend heeft Monique nog knoflook geoogst. En passant neemt ze wat andere keukenkruiden mee en morgen is er waarschijnlijk wel weer wat anders klaar voor de oogst.

Quote Peer en zwarte bes versterken elkaar ook enorm wanneer ze vlak naast elkaar staan Monique Groot

Wanneer de bomen groot genoeg zijn en een keer vrucht dragen, zodat de kweekster ervan overtuigd is dat ze het juiste ras voor zich heeft, worden ze verplaatst. ,,Anders krijg ik ze niet meer teruggevonden.” Voorheen stond álles door elkaar. Dat bleek toch lastig wanneer er klanten kwamen om een boom uit te zoeken. Om diezelfde reden kan Monique haar man dan ook niet alleen laten werken in dit deel. ,,Hij is een echte romanticus en zet van alles her en der neer.”

Zo legde Jack op Moniques verzoek een heel moestuinlabyrint aan. Het moestuinlabyrint is een allegaartje aan groente, fruit en kruiden. Het loopt rond, heuvel op, en komt in het midden uit bij een kuil die omringd is door wilgenbomen. In het tweede deel van het twee hectare grote stuk grond is de grond wat armer. Hier staan wat kersenbomen, pruimen, en er ligt een voorbeeld permacultuur-tuintje. Daarnaast is hier de paddenpoel aangelegd – favoriet bij padden én reeën – en verrijst de vleermuizengrot.

Vleermuisgrot Jack geeft aan een hekel te hebben aan muggen. Nou zijn er natuurlijk tal van huis-tuin-tuin-en-keukenmiddeltjes. En hoewel effectief, wordt daar zelden de aanleg van een vleermuizengrot bij genoemd. Toch is dat precies wat Jack deed. Te beginnen met het graven van een geul en gangenstelsel, tot aan het grondwater aan toe, waarna hij een muurtje en gewelfboog er om- en overheen metselde. Met dank aan een lokale sierbestrater die de benodigde stenen met plezier gratis kwam brengen. Hoewel de grot nog niet af is – er is nog een aantal meter geul dat ‘overkapt’ moet worden, hebben de eerste grootoorvleermuizen er al hun intrek genomen.

Jack werkte tot aan zijn prepensioen voor de Universiteit van Wageningen. Monique zat in het onderwijs en werkte het liefst met kinderen ‘met een rugzakje’. Later volgde ze een studie scheikunde en gaf ze les op een middelbare school. De liefde voor oude fruitrassen was zeventien jaar geleden het begin van de kwekerij. Monique ging stapsgewijs minder werken om meer tijd aan haar stukje aards paradijs te werken. Toen Jack stopte met werken, vonden ze dat de ecologische voetstap die ze achterlieten met al het op-en-neer gereis, toch wat al te groot werd, en verhuisden ze naar een boerderijtje in Zundert.

Quote Monique maakt zich oprecht zorgen of iemand wel goed voor een boom zal zorgen Jack Groot Op Goede Grond is meer dan een kwekerij. Natuurlijk verkoopt Monique graag veel bomen. De prijs wordt daarbij bepaald door de dikte van de stam. Maar zeker zo belangrijk vindt Monique het idee dat de oude fruitrassen bewaard blijven. En daar gaat ze best ver in. Haar bomen zijn haar kindjes. ,,Ze heeft een band met haar bomen”, zegt Jack. ,,Ze maakt zich oprecht zorgen of iemand wel goed voor een boom zal zorgen. En als ze bij een klant komt en daar staan tien bomen op een rij, dan haalt ze de boom van hier daar zo uit.”

Meer lezen? Wilt u meer lezen over West-Brabantse landbouwers? - ‘Heerlijk, alleen met de varkens’ - De avontuurlijke kip krijgt op deze boerderij de ruimte. - Dit bedrijf kweekt puntpaprika’s in alle kleuren en maten. - Dit bedrijf stapte over van varkens naar Afrikaanse sprinkhanen.