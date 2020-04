Deze krijtkunstkids geven Bredase muren kleur: ‘Eerst voelde het als vakantie, nu niet meer’

50 jaar bwf BWF: een keurige, wilde bond van vijftig jaar

11:50 Vijftig jaar geleden zag de Brabantse Wieler Federatie het levenslicht als een onvervalste 'wilde bond' van fietsende vrijbuiters. Inmiddels is het een keurige bond met aanzien, maar wel een die de wilde haren nog niet helemaal kwijt is. De jubileumactiviteiten kunnen voorlopig niet doorgaan. Wel is er het door Rein Lambregts geschreven boek ‘50 jaar BWF’ om te grasduinen in de geschiedenis van wat een vaste waarde is geworden in de Brabantse wielersport.