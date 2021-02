Deze jongeren hebben het moeilijk in coronatijd: ‘Ik lig heel de dag in bed op een slechte dag’

Politie houdt drietal aan in Breda vanwege ontvoering, slachtof­fer aangetrof­fen in auto

27 februari BREDA - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur drie personen aangehouden in Breda. Eerder die avond zouden ze een man hebben ontvoerd. Die man werd door de politie aangetroffen in een auto, samen met het later aangehouden drietal.