Deze jongeren hebben het moeilijk in coronatijd: ‘Ik lig heel de dag in bed bij een slechte dag’

Loopgraven in parkeerde­bat Breda worden dieper: ‘Frustre­rend, maar winkeliers krijgen altijd hun zin’

27 februari BREDA - ,,Winkeliers krijgen altijd hun zin. Dat is heel frustrerend voor wetenschappers en adviseurs.’’ De vraag of Breda genoeg parkeerruimte aanbiedt in winkelstraten gaat een volgende fase in. Langzaam maar zeker worden de loopgraven dieper.