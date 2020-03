Deze evenementen gaan niet door in West-Brabant: feest La Vuelta Holanda, Breda Jazz én Koningsdag

Tot 1 juni zijn er geen enkele bijeenkomsten meer in het land. Dus ook geen Breda Jazz, Koningsdag en de feestelijke aftrap van La Vuelta Holanda. Bekijk hier welke evenementen niet doorgaan in West-Brabant.

La Vuelta Holanda

Een paar uur voordat het kabinet de verscherpte maatregelen aankondigde, koos de organisatie van La Vuelta Holanda al eieren voor zijn geld. Op woensdag 29 april zou de aftrap zijn van de vele festiviteiten op weg naar de Spaanse wielerronde die op 16 augustus door West-Brabant koerst. Meer dan 200 activiteiten staan op stapel om dat wielerfeest af te trappen, verspreid over Breda, Den Bosch en Utrecht. De kick-off daarvan op 29 april is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld, en ook een deel van de activiteiten daarna is opgeschort. ,,We hopen dit alsnog op een later moment te kunnen organiseren. Dit hangt uiteraard af van de ontwikkelingen rond het coronavirus”, laat Rob van Doggenaar van La Vuelta Holanda via de eigen website weten. Op dit moment is er nog geen sprake van aanpassingen in het programma van de wielerkoers zelf.

Koningsdag

Dé nationale feestdag in Nederland gaat, als grote bijeenkomst, niet door. Koningsdag, dat normaal gesproken op 27 april in elke plaats groots gevierd wordt, zal er dit jaar heel anders uitzien dan we gewend zijn.

Volledig scherm Koningsdag 2019. © Marcel van Dorst

Dodenherdenking en bevrijdingsdag

Er wordt ook niet uitgebreid stilgestaan met Dodenherdenking dit jaar. Die gaat wel door, maar in aangepaste vorm. Bevrijdingsfeesten een dag later gaan ook niet door.

90s No Limits verplaatst

De jubileumshow van 90s No Limits op 16 mei in Bergen op Zoom wordt verplaatst. ‘Het nieuws valt ons koud op ons dak', aldus de organisatie. Maar ook: ‘Je kaartje staat bij ons altijd garant voor een knalfeest'. Wanneer het feest wordt ingehaald wordt later bekend.

Naar volgend jaar

Op 18 april zou Oude Liefde Roest niet in Roosendaal zijn. Dat is direct maandagavond verplaatst naar volgend jaar. Zet vast in je agenda: 17 april 2021.

Streep door Breda Jazz, mogelijk wel een afgeslankt festival later dit jaar

Tot 1 juni geen enkele bijeenkomst meer in het land. Dus ook geen vijftigste editie van het Breda Jazz Festival in het weekend van 30 mei. ,,Dit is ontzettend triest, enorm spijtig, maar de maatregelen zijn terecht.” De organisatie broedt ondertussen op een afgeslankt festival na de zomer.

,,Het nieuws gaat sneller dan we het zelf kunnen orkestreren”, zegt voorzitter Bart Wouters van Breda Jazz. ,,Tot 1 juni is alles gestopt en dat geldt ook voor ons. Helaas kunnen we dus met Hemelvaart geen vijftig jaar jazzfestival vieren.”

Leurse Havenfeesten

Het Pinksterweekeinde betekent normaal gesproken feest in de Leurse Haven. Maar in het weekend van 30 en 31 mei zit dat er deze keer niet in.

Volledig scherm Sfeerbeelden gemaakt op de zondagse markt tijdens de 2019 Leurse Havenfeesten in Etten-Leur © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Koos Moerenhout Classic

De toerfietsklassieker, die gepland stond voor zaterdag 16 mei, gaat niet door in de vorm die gepland was. ,,Het weer wordt beter en we hebben allemaal de behoefte om er met de fiets op uit te trekken. In tegenstelling tot een aantal andere landen kan dit momenteel ook maar laten we wel de verantwoordelijkheid nemen om dit zo veel mogelijk ‘solo’ te doen”, laat de organisatie weten.

Hoe het er solo uit gaat zien, komt de organisatie op 7 april op terug.

Volledig scherm Koos Moerenhout Classic 2019 © Pix4Profs/Iman Fase

Op De T Festival

Met het Wilhelminaveld vlak voor de deur, hield Gebouw-T jaarlijks een muziekfestival. ‘Het Wilhelminaveld is namelijk uitermate geschikt voor optredens’, staat te lezen op de site. Helaas is dat dit jaar niet zo: de tiende editie van het gratis festival Op de T in Bergen op Zoom zal er dit jaar niet zijn op 21 mei.