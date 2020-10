Deze dj's vlogen van jetlag naar jetlag, maar zijn nu uitgefeest: ‘Bied de evenementensector wat perspectief’

Ze traden de afgelopen jaren overal op: van Mexico tot China. Het is dan ook wel even wennen voor dj Dannic uit Breda en Dr Phunk uit Oud Gastel, beiden inmiddels ruim zes maanden zonder optredens, vliegreizen en gillende fans. ,,Het was in het begin fijn, ik kon wat verloren tijd inhalen", zegt Gastelaar Jordy Buijs (30), in de hardere muziekkringen bekend als Dj Dr Phunk. ,,Ik heb de laatste drie verjaardagen van mijn neefje gemist. Hij begon te huilen, omdat ik er nu wel bij was." Een half jaar is wel heel lang. ,,Ik mis zelfs het vliegtuig, Daarnaast loop ik veel omzet mis, moet de studiohuur en mijn personeel wel blijven betalen."