Deze corsowagen is van plastic soep: ‘We kaarten een probleem aan’

WERNHOUT - Negen zeeschildpadden zwemmen in de plastic soep. Eentje is al dood, een ander ziet een dwarrelend zakje aan voor een kwal. Een derde is verstrengeld in een net. Dit is de corsowagen Clean Up! van buurtschap Poteind. ,,We willen de toeschouwers een boodschap meegeven.”