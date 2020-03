Deze Bredase bezit tientallen panden in de binnenstad: ‘Ik ga niet met elke huurder in zee’

Eerste honderd dagen in nieuwe Amphia ziekenhuis: ‘We kloppen hier tegenwoor­dig eerst’

11:33 Terwijl het coronavirus ook het Amphia in zijn greep heeft, wordt er dit weekend in het Bredase ziekenhuis toch een klein feestje gevierd. Precies honderd dagen is het nieuwe ziekenhuis dan in gebruik. Hoe bevalt het de medewerkers en de patiënten? ‘Met al die eenpersoonskamers kloppen we tegenwoordig eerst voordat we naar binnen gaan.’