Deze Bredanaar is proefkonijn voor nieuw coronavaccin: ‘Je doet het om te helpen, maar ook een beetje voor het geld’

175 euro krijgt hij per keer dat hij het Amphia bezoekt. Oplopend tot een vergoeding van maximaal 2.000 euro. ,,Maar dat is echt niet de enige reden waarom ik me als proefpersoon heb opgegeven’’, verzekert Anton Timmermans. ,,Je draagt zo ook een steentje bij aan het oplossen van deze crisis en ik ben straks misschien wel gevaccineerd. Maar eerlijk is eerlijk, als die vergoeding er niet was geweest weet ik niet of ik wel had meegedaan.’’