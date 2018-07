Deze Bredanaar is bij elke WK-wedstrijd 'aanwezig'

Primeur voor Oosteind: datingsite voor singles in paardenwe­reld gelanceerd

21:33 Oosteind - Het zou zomaar een gat in de (paarden)markt kunnen zijn. Een nieuwe datingsite voor singles in de paardenwereld. Afgelopen zondag werd Paardpartner.nl gelanceerd tijdens -toeval bestaat niet- Horse Dating in Oosteind.