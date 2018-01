Deze bedrijven zijn in aanbouw aan de noordelijke rondweg in Breda

De zichtlocatie. Dat is de voornaamste reden voor de broers Jeroen en Jan Paul Lips om met hun twee bedrijven te verhuizen van het Spinveld naar de Backer en Ruebweg. Want in het zicht staat het wel, tegenover ANAC Carwash Breda en naast koffiebranderij Cook & Boon. "Het pand krijgt een showroom met een grote glazen pui dus het wordt een eyecatcher", vertelt Jeroen.

Rechtstreeks importeren uit China

Bijna twintig jaar geleden hadden de broers acht filialen van 'De Bazaar'. De winkels met woondecoratie zaten door heel Nederland, onder andere in de Houtmarktpassage. "We importeerden woondecoratie uit Indonesië en later uit China. Zo'n negen jaar geleden hebben we besloten om de switch te maken naar online." Ook besloten zij om sanitair en tegels te gaan verkopen in plaats van woondecoratie.

Nog steeds importeert het bedrijf sanitair rechtstreeks uit China en tegels uit Spanje. Hierdoor vindt er geen tussenhandel plaats. Zo'n vier of vijf keer per jaar gaat Jeroen naar China om nieuwe producten in te kopen en het productieproces in de gaten te houden. Ondertussen is het bedrijf flink gegroeid en moest het steeds een unit extra gaan huren op het Spinveld. "Dat is niet heel efficiënt." Daarom is gekozen voor nieuwbouw.

123Feestje.nl

Het kavel is in totaal 6.000 vierkante meter groot. "In de eerste fase bouwen we 2.500 vierkante meter. Daarna willen we nog eens 1.800 vierkante meter uitbreiden. Het liefst zo snel mogelijk. Hopelijk binnen twee jaar."

Maar LineaDirect is niet het enige bedrijf van de broers. Drie jaar geleden zijn zij 123Feestje.nl gestart uit eigen nood. "We hadden allebei een feest en moesten overal spullen vandaan halen. Daarom zijn we een bedrijf gestart om alles op één plek te huren: 123Feestje.nl", vertelt Jan Paul die zich met name met de marketing bezighoudt.

LineaDirect.nl komt met een showroom en kantoor aan de voorkant van het nieuwe pand te zitten. Het verhuurbedrijf komt ook in het pand, maar dat speelt zich met name af in het magazijn.