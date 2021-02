Deze agrarische ondernemer wil andere agrariërs en gemeenten helpen rondom duurzaamheid

Dorst krijgt nieuwe spoorover­weg in de strijd tegen trillings­pro­ble­men: ‘Is dit het ei van Columbus?’

2 februari ProRail pakt de veelbesproken spoorwegovergang in Dorst aan. De huidige betonnen vloer wordt vervangen door rubberen platen. Dit in de hoop de trillingsklachten voor omwonenden te kunnen verminderen. Actiegroep Dorst Trilt is positief: ,,Zal dit het ei van Columbus zijn?”.