Deze 5 vragen stellen ouders het vaakst over opvoeding

BREDA - Deze week is het Opvoedweek in de regio Breda. Met welke 5 opvoedvragen kloppen ouders het vaakst aan bij het Centrum Jeugd en Gezin in Breda?

1. Pesten / weerbaarheid

"Pesten kan je nooit helemaal uitbannen, ook al doen veel scholen er al veel aan," zegt Anita Vermetten, coach bij CJG Breda (Centrum Jeugd & Gezin), "Het komt overal voor. Tegenwoordig komt social media erbij, waardoor een kind niet alleen op school, maar ook thuis gepest wordt, via social media of whatsapp." Hoe pak je dit aan? Neem je kind serieus. Bagatelliseer het niet meteen ('Ach, dat zal wel meevallen, overal is wel eens wat.') Voor je kind is het een grote stap om dit aan jou te vertellen. Neem je kind serieus en luister vooral. Geef niet meteen een oordeel, het gevoel van je kind mag er zijn. Probeer te achterhalen wat er is gebeurd: is het pesten of klieren? Wordt je kind buitengesloten? Waarom? Wat is de rol van je kind zelf? Vaak is het al een opluchting voor je kind dat zijn gevoel serieus wordt genomen. Het kan zinvol zijn om met de leraar in gesprek te gaan. Wat ziet hij of zij in de klas?

2. Omgaan met boos gedrag

"Er kunnen veel redenen zijn voor boosheid bij de kind. Heeft je kind een pittig karakter waardoor hij snel boos wordt? Dan is een andere aanpak nodig dan als het gedrag onlangs is ontstaan," legt Chantal Hendrickx uit, school CJG-er in Prinsenbeek en Haagse Beemden. Probeer te achterhalen wat de aanleiding is.

3. Social media

Bij social media spelen verschillende kwesties, legt Chantal Hendrickx uit. Schermtijd: het aantal uren dat je kind aan het games is of bezig met zijn mobiele telefoon of I-pad. Veiligheid: krijgt je kind ongewenste berichten van onbekenden, wordt hij verleid om af te spreken met een onbekende, wordt hij gepest of gestalkt online? "Kinderen moeten voor zichzelf leren opkomen, ook online. Hou als ouders een vinger aan de pols, toon interesse in met wie hij aan het gamen is, zodat je weet met wie je kind online omgaat."

4. Echtscheiding

Een echtscheiding is een heftige tijd voor het hele gezin. Als ouders maak je zelf een moeilijke tijd door. Daardoor kun je er niet altijd voor je kind zijn. Begrijpelijk, maar hij heeft wel iemand nodig. Schakel waar het kan je netwerk in, bijvoorbeeld familie of vrienden. Voor praktische zaken, maar ook voor emotionele ondersteuning van je kind. Soms praat een kind makkelijker tegen oma in deze heftige situatie.

5. Onrust

Tegenwoordig gaat het leven veel sneller dan vroeger. Ook is er meer afleiding, denk maar aan tv, games, I-pad, social media of telefoon. Kinderen die last hebben van al die prikkels kunnen erg onrustig gedrag vertonen. "Soms voelt een kind zich zo gespannen door een toets of opdracht op school, dat hij zich niet kan concentreren in de les," legt Hendrickx uit, "Het kan dan helpen als hij zich even kan terugtrekken op een stille plek of door afleiding." Onderzoek, samen met de leerkracht, wat jouw kind kan helpen in deze situatie.