Destroy my Face vernietigde de onschuld van BredaPhoto: 'Dit was een nare achtbaan’

VIDEO Man (51) omgekomen bij frontale botsing op weg tussen Effen en Rijsbergen

23 oktober RIJSBERGEN - Bij een ernstig ongeluk op de N263 in Rijsbergen is vrijdagochtend een 51-jarige man uit Rijsbergen omgekomen. Hij reed met zijn auto vanuit zijn woonplaats in de richting van Breda en kwam met zijn auto frontaal in botsing met een vrachtauto. Dat meldt de politie.