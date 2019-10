Deskundige na ICT-storing bij Amphia: ziekenhuizen steeds kwetsbaarder

‘Nieuwe missiona­ris’ Rian Supardi uit Indonesië wil bruggen bouwen in Breda

7:00 BREDA - De vijf kerken tellende Augustinusparochie in Breda heeft een nieuwe, jonge vicaris. Pater Marianus (Rian) Supardi (34) is op 1 oktober door bisschop Liesen benoemd. Supardi, die woont bij de Franciscuskerk in de Hoge Vucht, is geboren in Indonesië. “Hier kan ik me beter ontplooien.”