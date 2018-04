Deskundige na declaratiefout Baarle-Nassau: een burgemeester moet de zaak niet volledig uit handen geven

BAARLE-NASSAU - Marjon de Hoon-Veelenturf uit Baarle-Nassau is allerminst de eerste burgemeester die verstrikt raakte in een woonlastenkwestie. Juist gezien die gevoeligheid had ze de zaak niet volledig uit handen moeten geven, analyseert bestuurskundige Linze Schaap.

Burgemeesters en woonlasten. Gooi ze samen in google en je stuit op de ene na de andere affaire. Dicht bij huis bijvoorbeeld was er de zaak van burgemeester Jeannette Zwijnenburg die in Haaren drie jaar lang 1200 euro per maand kreeg omdat ze haar woning in Oudendijk niet kwijt kon (waarbij twijfel rees of de vraagprijs reëel was).

Nee, Marjon de Hoon - Veelenturf, burgemeester van Baarle-Nassau, is allerminst de eerste die door een huisvestingsaffaire nieuws wordt. Juist daarom, meent Linze Schaap - verbonden aan Tilburg University - had ze alerter moeten zijn.

Quote Maar in dit geval had de burgemeester er verstandig aan gedaan niet blind te varen op de medewerkers Linze Schaap Vrijdag verklaarde burgemeester De Hoon in het Brabants Dagblad dat ze de omstreden declaratie van dubbele woonlasten (in totaal ruim 4000 euro) volledig in handen had gegeven van medewerkers van de gemeente. Zij oordeelden dat De Hoon recht had op vergoeding van haar hypotheek, gedurende zeven maanden. Na vragen van het Brabants Dagblad, gevolgd door extern onderzoek, moest de burgemeester toegeven dat het juridisch niet klopte. Aan een duidelijke voorwaarde, het oude huis moest kenbaar te koop staan, was niet voldaan.

Schaap: ,,Natuurlijk moet je als burgemeester kunnen vertrouwen op de kennis en expertise van je medewerkers. Maar in dit geval had de burgemeester er verstandig aan gedaan niet blind te varen op de medewerkers, maar bijvoorbeeld het Genootschap van Burgemeesters of het ministerie te raadplegen. Je zit in een glazen huis en het gaat wel om jouw declaratie." De Hoon gaf al toe wellicht te goed van vertrouwen geweest te zijn.

Heet hangijzer

Dubbele woonlasten, zegt Linze Schaap, zijn van oudsher een heet hangijzer voor burgemeesters. De deskundige was in 2014 betrokken bij onderzoek waarbij onder meer naar de grootste zorgen van burgemeesters gevraagd werd. Op nummer één: dubbele woonlasten.

De huizenmarkt mag inmiddels zijn aangetrokken: nog steeds zit er spanning op de plicht om te wonen in de gemeente waar je benoemd wordt enerzijds, en de financiële gevolgen als je oude huis niet verkocht raakt anderzijds. Het burgemeesterssalaris is lang niet altijd zo hoog als buitenstaanders denken, zegt Schaap. In kleine gemeenten, zoals Baarle-Nassau, ligt het iets boven de 6000 euro per maand, bruto.

Ingewikkeld

Dat er een regeling is om financiële zorgen over een huis te verlichten, klinkt dan ook niet gek. Maar in de praktijk gaat het geregeld mis. ,,De regels zijn soms ingewikkeld. De burgemeester heeft zo’n uitzonderingspositie op het gemeentehuis, dat maakt het extra lastig voor degene die personeelszaken doet,” zegt Ruud van Bennekom van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hij zegt dat burgemeesters verantwoording afleggen aan gemeenteraad én Commissaris van de Koning.