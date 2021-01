'Designed in Breda': kleding ontworpen en gemaakt in Breda en met de stad als onderwerp

BREDA- Sander is fotografie-kunstenaar, Femke creatief ondernemer in Breda. Samen ontwikkelden ze 'Designed in Breda'. Een kledinglijn van, over en uit Breda.

Het idee begon bij Sander du Floo (34). Al sinds 2017 maakt hij ‘Dream Cities'. Fotokunst waarbij hij op dromerige, fantasierijke wijze (Nederlandse) steden verbeeldt.

Landelijke bekendheid

Volledig scherm Dream Cities, Breda © Sander du Floo De eerste stad die hij destijds op zijn eigen specifieke, manier tot kunstwerk verwerkte, was zijn woonplaats Breda. ,,Het was een project waarbij ik optrok met de Bredase galerie Jan d’Art.”

Zijn werk viel op. ,,Ik kreeg het aanbod het project landelijk uit te breiden.” Van het één kwam het ander. Hij verbeeldde meer steden. ,,Inmiddels ben ik vooral actief buiten Breda, zelfs internationaal. Ik verkoop vooral werk in de randstad, in Maastricht. Maar in mijn eigen stad ben ik minder bekend.”

Princenhage

Toen de stichting Princenhage, Dorp in Breda, hem vroeg om Princenhage te verbeelden, ging het kriebelen bij Sander. ,,Hoewel er nu een werk van mij in Princenhage hangt en in de Barones, wilde ik graag dat meer Bredanaars er kennis mee maakten.”

Sander dacht na. ,,Ik probeer mijn kunst zonder subsidie te maken, zie veel in samenwerking met lokale ondernemers. Zodat we elkaar ondersteunen.” Zo kwam hij uit bij Femke Reuvers. Een creatieve ondernemer met een (cadeau)winkel in Princenhage.

Breda werkt samen

Met als slogan ‘Breda werkt samen’ sloegen de twee de handen ineen en besloten kleding te ontwikkelen die niet alleen is ontworpen en gemaakt in Breda, door Bredanaars, maar ook nog eens gaat over Breda.

Designed in Breda, noemden ze hun kledinglijn. Met, om te beginnen, T-shirts en truien met daarop een print van de Dream Cities die Sander maakte van Breda en Princenhage.

Online te koop, want door de lockdown is de winkel van Femke dicht en heeft Sander tijdelijk geen exposities. En, al was het niet het idee achter hun samenwerking, ging dat meer over lokaal en duurzaam, het is wel fijn. ,,Zo helpen we elkaar een beetje de crisistijd door.”