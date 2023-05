Dertig jaar oude huiskamer van VV Bavel krijgt metamorfose: ‘Vertrouwde sfeer in nieuw jasje’

Vierde klasse C UVV’40 duwt PCP onder de streep, WDS'19 mag weer dromen van promotie

Dankzij een 4-0 overwinning op PCP speelt UVV'40 zich veilig. De ploeg uit de Lage Kant van Breda moet nog in de nacompetitie uitkomen. Wat daar de uitkomst ook van is, beide teams spelen volgend seizoen niet meer op zondag. In dezelfde klasse als UVV’40 en PCP mag WDS’19 weer dromen van promotie.