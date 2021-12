Dertien jonge ooievaars uitgevlogen, unicum voor Breda

Greetje Bos trekt toch de toga weer uit de kast: ‘Alles wat ik in huis heb, heb ik gegeven’

BREDA - Greetje Bos stopt als wethouder in Breda. Ze vertrekt naar het Gerechtshof in Den Bosch, waar ze raadsheer wordt. De 50-jarige VVD-politica wordt opgevolgd door raadslid Carla Kranenborg- Van Eerd. ,,Het moment is aangebroken om mijn toga op te graven uit de mottenballen.”

