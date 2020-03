Derde verdachte (19) meldt zich bij politie vanwege brute steekpartij op Haagdijk in Breda

Leven van Bredase vrouw totaal overhoop: ‘Je besmette me met hiv en zei niets toen ik ziek werd’

7:04 BREDA - Een studente uit Breda werd ziek, doordat ze besmet werd met hiv, het virus dat kan leiden tot aids. Dinsdag deed ze haar verhaal bij de rechtbank in Breda. ,,Je vertelde me niet wat er aan de hand was, zelfs niet toen ik op het punt stond om te worden opgenomen in het ziekenhuis.''