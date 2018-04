Derbyweek: NAC voert spanning op richting kraker tegen Willem II

di 16.00: eDivisie

De streekderby wordt ook op andere fronten uitgevochten. De eerste NAC'er die in actie komt tegen Willem II is e-sporter Menno Bouhuijzen. De FIFA-speler van NAC neemt het dinsdagmiddag om 16.00 uur op tegen Daniël Kuipers die namens de ploeg uit Tilburg speelt. Een echte kelderkraker, want NAC staat op de zeventiende plek en de tegenstander uit Tilburg staat achttiende. De wedstrijd is te zien op FOX Sports 1 en vanaf donderdag op het YouTube-kanaal van de eDivisie.

za 10.30: Laatste training

Niet in Zundert, maar 'gewoon' in Breda, in het Rat Verlegh Stadion. De laatste training voor de derby van West-Brabant is openbaar en wordt op het heilige gras afgewerkt. Om 10.30 uur begint die training. De B-Side is open voor supporters. De tribune is bereikbaar via Café Beatrix, dat ook geopend is.

za 12.30: Onder 19

Na de training zaterdag is er genoeg reden te blijven zitten. Een miniderby staat dan op het programma: NAC O19 speelt om 12.30 uur tegen Willem II O19. Voor de gelegenheid wordt dat duel gespeeld in het Rat Verlegh Stadion. Een belangrijk duel voor de ploeg van trainer Willem Weijs, want de ploeg vecht voor een plek bij de bovenste zes en daarmee promotie naar de Eredivisie.

Overigens, bij ingang van het stadion (zowel voor de laatste training als voor de wedstrijd van NAC O19) kan er om een identiteitsbewijs of seizoen-/clubkaart gevraagd worden.

zo 12.30: De derby