Depla wil niet voor elk coronabesluit ‘commissie Stiekem’ inlichten: ‘No way!’

BREDA - ,,Als ik binnen twee uur een park moet sluiten vanwege corona, dan ga ik niet eerst nog even langs de gemeenteraad. No way!’’ Burgemeester Paul Depla van Breda wil achteraf best met de lokale volksvertegenwoordiging praten over de keuzes die hij maakt. Maar hij voelt niet de behoefte om bij elk besluit dat hij neemt op de vingers te worden gekeken door een ‘commissie Stiekem’.