Depla wil flinke hap uit extra politiepot voor meer recherche

BREDA/DEN HAAG - Het antwoord van minister Grapperhaus op de roep om extra recherche in West-Brabant, heeft geleid tot gemengde reacties in de regio. Het Bredase Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) is niet erg onder de indruk: ,,Inwoners van Breda hebben niet veel aan het antwoord. Zij willen de zekerheid dat drugsbazen worden aangepakt en dat ze veilig kunnen wonen.''

Burgemeester Paul Depla van Breda, die 250 extra rechercheurs heeft geclaimd, is positief: ,,De minister toont begrip voor onze situatie. Nu moeten we ervoor zorgen dat hij die mooie woorden omzet in resultaten.''

Ook daar is de burgemeester optimistisch over: ,,Want Grapperhaus weet wat er in Brabant speelt. Hij is op werkbezoek geweest bij de Taskforce Brabant-Zeeland. We hebben hem meegenomen op een crimi-safari, onder meer naar het drugslab van de politie in Eindhoven. De minister heeft gezien hoe ingrijpend de ondermijnende criminaliteit hier is.''

Depla legde zijn claim begin januari neer, kort na de beschieting van twee huizen en een liquidatie in zijn stad. Kuiken en collega-Kamerlid en plaatsgenoot Michiel van Nispen (SP) hadden hier vragen over gesteld.

Grapperhaus toonde in zijn antwoord alle begrip voor de zorgen en wensen in de regio, maar gaf geen enkele zekerheid dat er zoiets als een Brabant- of Ondermijningstoeslag komt. Alles hangt volgens hem af van overleg met de regioburgemeesters en OM-top over een eventuele herverdeling van de politiesterkte én de verdeling van een extra bedrag van 267 miljoen euro dat het kabinet de komende jaren extra in de politie steekt.