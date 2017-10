Depla wil Breda 'direct' aanbieden voor kabinetsplan legalisering wietteelt

Depla, al jaren in de frontlinie als pleitbezorger van legalisering van de wietteelt, ook al in de tijd dat hij burgemeester was van Heerlen, is vooral enthousiast over de combinatie van zaken: ,,En regulering en een fonds. Dat is belangrijk. Dit is heel goed nieuws. Want legalisering van de wietteelt alleen is niet genoeg, is niet zaligmakend.'' Het huidige systeem van softdrugsverkoop is volgens hem failliet. ,,Legaal produceren mag niet. Elke dag zie je er de desastreuse gevolgen van, vooral in Brabant'', wijst hij op de honderden miljoenen die jaarlijks in de georganiseerde drugscriminaliteit rondgaan. De burgemeesters van de vijf grote steden vroegen Den Haag meer dan eens om 150 miljoen euro in de strijd tegen de drugsmisdaad, dat lijkt nu iets minder te worden: ,,Maar dan nog, dit is wel een geweldige aanzet.''