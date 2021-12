Depla toont zijn burgervaderlijke kant met brief: ‘Blijf praten met kinderen’

Depla maakt zich in deze coronatijden zorgen over het welzijn van kinderen, blijkt uit de brief. ,,De burgemeester verschijnt met regelmaat op televisie of in andere media om zijn boodschap te verkondigen. Maar hij vindt het ook heel belangrijk om aandacht te hebben voor wat deze tijd met jongeren doet. Hij is zelf ook vader”, aldus een voorlichter van de gemeente.