Depla-posterplakker: ‘Leg me maar aan leugendetector, ik weet niet wie de opdracht gaf’

Een beeltenis van Paul Depla, met daaronder: ‘De minst integere burgemeester van Nederland'. Dat stond er op de posters, die in de vroege ochtend van 4 december 2019 op tientallen plekken in Breda opdoken. Een paar dagen eerder vloog er ook al een vliegtuigje met een sleep boven de stad. De tekst achter het toestel was een verwijzing naar de website van de persoon of personen die het op de burgervader gemunt hebben: pauldeplamoetweg.com .

Aangifte

In zijn Nijmeegse tijd gebeurde dat laatste ook al eens. Volgens Depla ging het toen en nu om 'mensen uit Spanje' met wie hij ooit een conflict heeft gehad in de tijd dat hij wethouder was in de Waalstad.



De Bredase burgemeester zei in eerste instantie geen aangifte te willen doen van smaad, maar deed dat alsnog nadat de posters in zijn stad verschenen.