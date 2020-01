Depla overweegt meerdere grote vuurwerkshows in Breda

Te triest voor woorden dat dit nodig is, begint Depla zijn betoog. Hij vindt het een nederlaag voor ons land. ,,Ik ben blij dat het kabinet deze kwestie bij de gemeenten weghaalt. Het is beter één landelijke maatregel in te voeren dan verschillende regels per gemeente.”

‘Mensen zijn de oorzaak’

Tevens is hij kritisch, want had het kabinet niet eerder moeten luisteren naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid, politie, brandweer en burgemeesters? ,,Als een evenement als Breda Jazz uit de hand loopt en de politie daarvoor van te voren had gewaarschuwd, krijg ik dat toch ook te horen?”

Vuurwerkondernemers beweren dat dit mogelijk verbod weinig nut heeft. Omdat de echte knallers uit het buitenland komen en dus illegaal zijn. Maar daar is Depla het niet mee eens. ,,Ook met legaal vuurwerk gebeuren verkeerde dingen. Maar niet het vuurwerk is de oorzaak, de mensen zijn dat. Zij vertonen hufterig gedrag. Met een vuurwerkverbod als dit zijn niet alle problemen opgelost, maar wel een belangrijk deel.”

Quote Met een vuurwerk­ver­bod als dit zijn niet alle problemen opgelost, maar wel een belangrijk deel Paul Depla

‘Niet maar één vuurwerkshow’